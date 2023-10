26.10.2023 h 21:22 commenti

Escono in mare per pescare ma vengono sbalzati dalle onde

Drammatico salvataggio in LIguria per tre cinesi residenti a Prato. Vigili del fuoco e guardia costiera li hanno recuperati sugli scogli mentre infuriava una violenta mareggiata

Disavventura, per fortuna a lieto fine, per tre cittadini cinesi residenti a Prato che hanno rischiato di affogare in Liguria dopo essere usciti in mare su un gommone con l'intenzione probabilmente di pescare nella Baia del Silenzio. I tre, con età compresa tra i 30 e i 50 anni, sono stati salvati dai sommozzatori del vigili del fuoco e dalla guardia costiera di Sestri Levante, che li hanno raggiunti su alcuni scogli dove si erano rifugiati dopo essere stati sbalzati in mare dalle forti onde della mareggiata. E' successo nella giornata di ieri e solo verso mezzanotte i tre sono stati recuperati al termine di un'operazione di soccorso resa particolarmente difficile dalle proibitive condizioni meteo. Per fortuna, a parte un comprensibile spavento, il terzetto non ha subito danni fisici dalla brutta avventura.

