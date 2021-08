17.08.2021 h 18:50 commenti

Esce per prendere della frutta ma non fa più rientro a casa, anziana trovata morta

I familiari hanno dato l’allarme non appena non l’hanno vista rientrare. Le ricerche sono terminate alle 17 quando il corpo della ottantenne è stato trovato privo di vita in un campo in via del Purgatorio

Finisce nel peggiore dei modi la ricerca a persona iniziata a fine mattinata nella zona di Grignano. La donna di 88 anni di cui non si avevano più notizie dalle 12 di oggi, 17 agosto, è stata ritrovata priva di vita in un campo nei pressi di via del Purgatorio, non lontano dalla propria abitazione. A individuarla, attorno alle 17, è stata una delle squadre coinvolte nella ricerca.

Pare che l’anziana fosse uscita per cogliere della frutta nei campi vicini. Non vedendola rientrare i familiari si sono subito preoccupati e hanno dato l’allarme. Le ricerche, coordinate dai carabinieri, hanno visto il coinvolgimento di più enti e della protezione civile. Era stato attivato anche il nucleo cinofilo dei carabinieri ma il ritrovamento della donna, lo ha reso inutile. Non ci sono dubbi sulla causa naturale della morte della 88enne per cui la salma è libera.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus