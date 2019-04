17.04.2019 h 11:41 commenti

Esce nelle sale il film "pratese" girato a Linosa: il 23 maggio "Forse è solo mal di mare"

Prodotto dalla Cibbè, nata dalla passione di un gruppo di imprenditori del distretto. L'idea è del regista Matteo Querci con la sceneggiatura scritta da Tommaso Santi. A Francesco Ciampi il ruolo di protagonista. Nel film anche Maria Grazia Cucinotta

Uscirà nelle sale il prossimo 23 maggio "Forse è solo mal di mare", un film pratese al cento per cento anche se girato a Linosa, con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta.

La pellicola è prodotta dalla Cibbè Film, società che nasce dalla passione per il cinema di alcuni imprenditori tessili pratesi (Alessandro Aiazzi, Stefano Betti, Alessia Matteini Bresci e Roberto Gualtieri).

Il film racconta la storia di Francesco, padre quarantenne in attesa del ritorno della moglie e Anita, promettente pianista di successo imprigionata nel rapporto paterno. La commedia, diretta da Simona De Simone, è nata da un'idea del regista pratese Matteo Querci che ha scritto il soggetto con Tommaso Santi (autore della sceneggiatura), Fabrizio Dolfi e Francesco Ciampi, che interpreta il protagonista della storia. Firma pratese anche per la fotografia che è di Daniele Botteselle. Oltre a Francesco Ciampi, il film vede la partecipazione di attori di eccellenza come Maria Grazia Cucinotta, Paolo Bonacelli, Barbara Enrichi, Annamaria Malipiero, Orfeo Orlando, Patrizia Schiavone, Cristian Stelluti e Beatrice Ripa.

Sullo sfondo della storia una Linosa quasi deserta, fotografata in una stagione non turistica, animata dal mare a volte calmo e a volte mosso come gli animi dei pittoreschi abitanti occupati nelle loro esilaranti routine, con le loro indelicate attenzioni ma sempre pronti all’accoglienza.