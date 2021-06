20.06.2021 h 10:46 commenti

Esce illesa dal groviglio di lamiere dopo lo schianto sullo spartitraffico

È successo stanotte in viale Leonardo da Vinci allo svincolo di Capezzana. Sul posto i vigili del fuoco e la municipale

Ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro lo spartitraffico alla rampa di uscita da viale Leonardo da Vinci a Capezzana in direzione Pistoia. La macchina è distrutta, lei, 38 anni, è quasi illesa. Il brutto incidente è avvenuto stanotte, 20 giugno, poco prima dell’una. Per liberare l’automobilista dalle lamiere dopo il violento impatto con lo spartitraffico, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.La donna successivamente è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso in codice verde.I vigili del fuoco hanno poi provveduto anche alla rimozione di una parte di guardrail che sporgeva sulla sede stradale a causa all’impatto. Sul posto anche la polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La donna è stata sottoposta al test alcolemico di cui si attende l’esito.