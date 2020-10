E' uscito fuori strada con la sua auto ed è finito in un fosso dopo essersi ribaltato ma fortunatamente non si è fatto niente. Pesanti però le ripercussioni sul traffico a causa della chiusura del tratto stradale interessato dall'incidente per permettere le operazioni di soccorso. E' successo stamani, 14 ottobre, poco dopo le 8 in viale XVI aprile carreggiata sud. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale e la polizia.In particolare i vigili del fuoco hanno rimosso la terra e i detriti che bloccavano gli sportelli e aiutato l’uomo ad uscire per poi affidarlo al personale del 118. Per lui, 48 anni, solo un grande spavento e qualche contusione tanto da non aver bisogno di essere portato al pronto soccorso. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, complice l'asfalto bagnato.