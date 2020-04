13.04.2020 h 14:48 commenti

Esce fuori strada e finisce contro un albero, muore un 46enne

È successo nel primo pomeriggio in via Firenze all’altezza dello stadio dove è atterrato Pegaso. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori: il conducente è deceduto senza riprendere conoscenza

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 13 aprile, in via Firenze all’altezza dello stadio di Prato. Tragico il bilancio: ha perso la vita un pratese di 46 anni. L'uomo, attorno alle 14.30, per cause ancora non chiare, è finito fuori strada schiantandosi contro un albero a bordo della Fiat Panda che stava guidando.Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce d'Oro inviata dal 118. Il medico ha richiesto immediatamente l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che è atterrato allo stadio. Purtroppo, nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, non c'è stato niente da fare e il 46enne è morto. L'elisoccorso è così decollato vuoto per fare rientro a Firenze.Sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dai rottami dell'auto. La Municipale adesso dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. L'auto procedeva dalla stazione verso ponte Petrino, quando è uscita di strada. Potrebbe essersi trattato di un malore, visto che sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata. La salma è stata rimossa dai servizi funebri della Croce d'Oro ed è ora a disposizione della magistratura.