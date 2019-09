28.09.2019 h 09:55 commenti

Esce di strada sulla declassata, soccorsa in codice rosso una donna di 48 anni

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all'altezza del casello di Prato Ovest. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, anche la polizia municipale

Una donna di 48 anni è stata soccorsa in codice rosso dal 118 dopo essere uscita di strada con la sua auto. L'incidente è avvenuto alle 19.45 di ieri, venerdì 27 settembre, sulla declassata, all'altezza dello svincolo di Prato Ovest. Secondo quanto accertato dalla polizia municipale, intervenuta con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente. La donna, che è italiana, avrebbe fatto tutto da sola. L'ambulanza del 118 l'ha trasportata al pronto soccorso del Santo Stefano per le cure del caso.

