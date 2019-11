10.11.2019 h 14:58 commenti

Esce di strada per un colpo di sonno e finisce nella scarpata

L'incidente stanotte in via del Morandaccio a Vernio. Il conducente, un 60enne, è rimasto fortunatamente illeso ed è risalito da solo sulla via. Stamani il recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco

Sull'argomento interviene anche il gruppo di opposizione di Vernio:

"Già in passato il consigliere Curcio aveva denunciato la pericolosità di quel tratto di strada - si legge in una nota -. Chiederemo alla giunta con una mozione di impegnarsi a mettere in sicurezza quel pericoloso tratto di strada con l'installazione di guard rail, in maniera tale che tali episodi, che ad oggi sono stati fortunatamente senza feriti gravi, non possano più accadere."

Ha perso il controllo dell'auto per un colpo di sonno e si è ritrovato fuori strada mentre stava percorrendo via Morandaccio a Vernio, all'altezza del campo sportivo del Ciorniolo. E' successo verso le 2 di stanotte 10 novembre e, per fortuna, il conducente se l'è cavata solo con un grosso spavento. L'uomo, un 60enne, è uscito illeso dalla sua auto ed è risalito fino alla strada. Stamani, poi, sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il mezzo dalla scarpata. E' stato il 60enne a raccontare di aver perso il controllo della sua auto a causa di un improvviso colpo di sonno mentre da Vernio stava recandosi a Sant'Ippolito.