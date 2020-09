01.09.2020 h 10:47 commenti

Esce di strada in curva, si schianta contro auto in sosta e abbatte un muretto

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Pomeria. Lo schianto è stato talmente forte che è saltato un tubo dell'acqua che ha provocato l'allagamento di un'abitazione. La rabbia dei residenti

Incidente in via Pomeria: un'auto è uscita fuori strada ed è finita contro un'altra in sosta spingendola sul muro di recinzione di una casa che è stato abbattuto. E' successo qualche minuto prima delle 9 di oggi, martedì primo settembre. Il conducente, un uomo di 39 anni, è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde. Dall'auto fatta rimbalzare contro il muretto, era appena uscito il proprietario che ha assistito all'incidente. La macchina del trentanovenne è finita sopra il marciapiede, contro il muro proprio nel punto in cui si trova il vano dei contatori del gas e dell'acqua. L'impatto è stato talmente violento che i tubi dell'acqua si sono rotti provocando l'allagamento di un'abitazione. Sul posto, oltre all'ambulanza inviata dal 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.L'incidente si è verificato proprio sulla curva, all'altezza di via Lazzerini. Per fortuna, in quel momento, non c'erano pedoni sul marciapiede né nessuno fuori dalla sartoria che si trova proprio accanto alla casa contro cui è finita l'automobile. Al momento non sono chiare le cause che hanno fatto finire il conducente della macchina fuori dalla carreggiata.Il punto in cui si è verificato l'incidente è lo stesso in cui tre anni fa, in piena notte, una macchina sbandò e finì contro un'altra parcheggiata provocando addirittura un incendio che distrusse il portone di una casa ( leggi ). Protestano i residenti che giudicano la strada pericolosa e chiedono nuovamente al Comune di adottare provvedimenti che la rendano più sicura. “Molte auto affrontano la curva a velocità sostenuta nonostane il semaforo poco più avanti – dice un lettore di Notizie di Prato – sono anni che chiediamo interventi e nessuno ci prende in considerazione. Gli incidenti sono frequenti, basterebbe intervenire in modo serio e deciso. L'unica cosa fatta è stata collocare dei parapedonali davanti ai portoni delle case ma, visto cosa è successo anche stamani, non basta. In quel punto della strada non ci sono solo le nostre case, ma anche una pasticceria molto frequentata. Cosa si aspetta? Si aspetta, come sempre, che accada qualcosa di irreparabile”?