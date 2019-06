02.06.2019 h 11:35 commenti

Esce di strada e trancia tubatura del gas: evacuate due abitazioni nella notte

L'incidente è avvenuto a Comeana. Alla guida della vettura una ragazza di 22 anni uscita praticamente illesa dalla carambola



Paura nel cuore della notte a Comeana per un incidente che ha visto coinvolta una giovane di 22 anni. L'auto, uscendo di strada, ha tranciato una tubatura del gas e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare le abitazioni della zona.

E' successo intorno alle 4 di stanotte 2 giugno in via Montefortini, tra l'abitato di Comeana e Villa Castelletti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e il 118. I sanitari si sono occupati della conducente, che ha rifiutato il trasporto in ospedale. La strada è stata subito chiusa al traffico veicolare e pedonale per motivi di sicurezza. Sono state evacuate quattro persone dalle due abitazioni adiacenti al luogo dell’incidente. Sono poi intervenuti i tecnici di Centri per individuare la perdita e riparare la tubatura. Operazione svolta sotto il controllo dei vigili del fuoco e conclusa poco dopo le 10, quando gli evacuati hanno potuto fare rientro nelle loro case.