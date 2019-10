12.10.2019 h 11:54 commenti

Esce di strada e si ribalta con l'auto mentre percorre le svolte di Figline

Grosso spavento per un uomo di 71 anni che stamani è stato protagonista dell'incidente. Per fortuna è riuscito ad uscire da solo dal mezzo e non ha riportato gravi ferite

Grosso spavento per un uomo di 71 anni che stamani, 12 ottobre, è uscito di strada mentre percorreva con la sua auto via di Cantagallo, nel tratto delle svolte di Figline. L'uomo, per cause da accertare, poco prima delle 10.30 ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Per fortuna l'anziano è riuscito ad uscire da solo ed è stato preso in cura dai sanitari del 118 che l'hanno portato per accertamenti al pronto soccorso del Santo Stefano con un'ambulanza della Pubblica assistenza. Nell'incidente, oltre a un comprensibile spavento, non avrebbe riportato ferite gravi.