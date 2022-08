04.08.2022 h 21:18 commenti

Esce di strada e si ribalta con l'auto: grave un 85enne

L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio in via di Galceti. L'anziano è stato portato in codice rosso al Santo Stefano dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dal mezzo

Incidente stradale intorno alle 19 si questa sera in via di Galceti. Un'autovettura, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada, ribaltandosi, ed il conducente, un uomo di 85 anni, è rimasto all'interno. Sul posto con una squadra e due automezzi, i vigili del fuoco hanno estratto la persona per darla in carico al personale del 118. L'uomo è stato trasportato al Santo Stefano in codice rosso. La polizia municipale di Prato, presente sul posto, ha effettuato i rilievi per risalire alle cause dell'incidente.

