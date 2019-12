E' uscito di strada mentre percorreva via Nuova per Schignano e con la sua auto è finito nella scarpata, in mezzo agli alberi. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi, 24 dicembre, intorno alle 16 e l'automobilista è rimasto ferito in modo grave, al punto che inizialmente si era pensato anche a far intervenire l'elisoccorso Pegaso.