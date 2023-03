02.03.2023 h 10:15 commenti

Esce di strada e finisce nel fossetto che costeggia la declassata: ferito un 57enne

L'incidente è successo stanotte poco dopo le 4.30 e non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto con il 118 anche i vigili del fuoco e la polizia municipale che sta ricostruendo la dinamica

Con la sua auto è uscito di strada ed è finito nel fossetto che costeggia la declassata. L'incidente è avvenuto poco dopo le 4.30 di stanotte 2 marzo nel tratto compreso tra la rotatoria di Galciana e quella di Capezzana, all'altezza del distributore di benzina, in direzione Firenze. L'uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. L'intervento dei sanitari è iniziato in codice rosso, anche per la dinamica, ma fortunatamente l'urgenza è stata poi declassata in gialla. Intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo, mentre gli accertamenti sulla dinamica sono stati fatti dagli agenti della polizia municipale, che hanno anche disposto le analisi necessarie a stabilire l'eventuale assunzione di alcol o stupefacenti da parte dell'automobilista. Sulla base di quanto ricostruito finora, l'incidente non ha coinvolto altri mezzi e il 57enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto per cause ancora da accertare.

Edizioni locali collegate: Prato

