E' uscito praticamente illeso dai rottami della sua auto, l'uomo di 54 anni che ieri sera, domenica 17 febbraio, è finito in un dirupo con la sua vettura mentre percorreva la sr325 nel comune di Vernio. Un miracolo, vista la dinamica. L'incidente è successo poco dopo le 22.30, all'altezza del km 57,500, quando l'automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. In quel punto la sr 325 costeggia una scarpata e l'auto è carambolata in un boschetto di alberi, ribaltandosi su un fianco.

L'uomo è riuscito a dare l'allarme con il telefonino. Sono stati poi i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo a raggiungerlo ed aiutarlo ad uscire dall'auto. Una volta riportato sulla strada, l'uomo è stato soccorso dai carabinieri e dal 118. I sanitari lo hanno trattato sul posto e non è stato necessario portare l'uomo in ospedale. I vigili del fuoco hanno poi al non semplice recupero dell'auto dalla scarpata. Operazione che ha reso necessaria la chiusura della strada per poter operare in sicurezza con la gru.