01.09.2021 h 10:35

Esce di strada con la Smart e si schianta contro il pilone dei ponti telefonici

L'incidente è successo stanotte alla rotonda di viale Allende. Il conducente è stato soccorso in codice giallo dal 118 e portato in ospedale. Distrutto il quadro elettrico della struttura

Una Smart è uscita di strada, verso l'una di stanotte 1 settembre, finendo la sua corsa contro il pilone dei ponti telefonici presente all'interno della rotonda di viale Allende, distruggendo anche il quadro elettrico. Alla guida del mezzo un 34enne che è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e portato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente non è grave. Sul posto, oltre alla polizia municipale che ha effettuato i rilievi di legge, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza sia l'auto sia l'area dove è avvenuto l'incidente.

Edizioni locali collegate: Prato

