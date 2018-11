15.11.2018 h 08:34 commenti

Esce di strada con l'auto e resta incastrato nella vettura: grave un 30enne

L'incidente è successo nel cuore della notte sullo svincolo di accesso alla declassata vicino al McDonald's. Intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare il giovane che è stato soccorso in codice rosso

Un giovane di 30 anni è rimasto seriamente ferito in un pauroso incidente avvenuto poco prima delle 3 di stanotte, 15 novembre, all'ingresso in declassata da via Berlinguer, sul lato del McDonalds. Il 30enne, che era da solo a bordo dell'auto, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, restando incastrato dentro la vettura. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo e poi consegnarlo ai soccorritori del 118 che lo hanno trasferito al Santo Stefano in codice rosso. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dalla polizia municipale che dovrà ricostruire quanto accaduto. Non ci sono altri mezzi coinvolti.

Edizioni locali collegate: Prato

