01.11.2019 h 14:13 commenti

Esce di strada con il trattore, anziano schiacciato dal carrello carico di legna

La vittima è un 71enne soccorso in codice rosso e trasferito d'urgenza in ospedale. L'incidente è successo stamani a Vernio

Un uomo di 71 anni è rimasto gravemente ferito ribaltandosi con il trattore e finendo schiacciato dal carrello, carico di legna, che stava trasportando. E' successo intorno alle 11.45 di stamani, primo novembre, in via La Lama nel comune di Vernio. Il 71enne ha perso il controllo del trattore ed è finito fuori strada, trascinando con sé anche il carrello. Nella rovinosa caduta, l'anziano è stato colpito proprio dal rimorchio. Soccorso dal personale del 118, che è riuscito a liberarlo, l'uomo è stato trasferito in codice rosso al Santo Stefano e le sue condizioni sono giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

