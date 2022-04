26.04.2022 h 16:50 commenti

Esce dalla terapia intensiva il bambino pratese colpito dalla forma acuta di epatite. Il trapianto di fegato non serve più

I medici del Bambino Gesù hanno sciolto la prognosi. Il piccolo è stato portato oggi in un altro reparto dove resta sotto osservazione in attesa che le sue condizioni si stabilizzino, ma il peggio è passato

Dall'ospedale Bambino Gesù di Roma arriva la bella notizia che la città attende con apprensione da giovedì scorso: il bambino pratese di 3 anni colpito da epatite acuta pediatrica è uscito dalla terapia intensiva. Le sue condizioni sono migliorate decisamente e sono giudicate confortanti. Il piccolo resta sotto osservazione in attesa che si stabilizzi ma il quadro è in evoluzione e la prognosi non è più riservata. Va rafforzandosi quindi, la speranza di vederlo presto tornare a casa, iniziata a crescere qualche giorno fa con la decisione dei medici di non sottoporlo a trapianto di fegato e con il miglioramento costante e progressivo del quadro clinico.

Un esito insperato quando mercoledì 20 aprile è partita la corsa dal Santo Stefano al Meyer e da qui all'ospedale pediatrico della capitale dove sono ricoverati altri due bambini con le stesse problematiche. Determinante per salvarlo è stata quindi la velocità con cui i medici della pediatria pratese hanno capito di essere di fronte a questa misteriosa epatite dalla causa ancora sconosciuta. Dagli accertamenti effettuati sul piccolo, è esclusa la correlazione con l'adenovirus, una delle ipotesi che il mondo scientifico sta approfondendo per trovare l'agente patogeno di questa infezione epatica così aggressiva che esisteva anche prima ma non con questa frequenza. E' esclusa qualsiasi influenza del vaccino anti Covid perché i piccoli non sono vaccinati mentre potrebbe aver giocato un ruolo l'immunità ridotta a causa dei diminuiti contatti sociali durante la pandemia.

In totale nel mondo sono stati segnalati, ad oggi, circa 190 casi. L'insorgenza della malattia è stata segnalata per la prima volta nel Regno Unito all'inizio aprile e da allora è stata identificata in almeno 12 paesi a livello globale. Sono inclusi 40 casi nell'Unione europea. In Italia le segnalazioni sono una decina, è stato fatto un trapianto e tre casi sono confermati tra cui quello pratese.

Oggi il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato l'attivazione della rete di sorveglianza della pediatria di famiglia. Intanto il gruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale ha presentato un'interrogazione per sapere quali azioni stia mettendo in atto la Regione nelle proprie strutture sanitarie per dare una pronta risposta ai cittadini.

(e.b.)