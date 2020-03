03.03.2020 h 12:32 commenti

Esce dall'ospedale e non torna a casa: scomparso nel nulla un uomo di 70 anni

I familiari hanno denunciato la sparizione ai carabinieri. Domenica era stato ricoverato al pronto soccorso da dove è stato dimesso ieri intorno a mezzogiorno. Nessuno lo ha più visto

E' uscito intorno a mezzogiorno di ieri, 2 marzo, dal pronto soccorso del Santo Stefano e da allora nessuno lo ha più visto. Sono ore di ansia e preoccupazione per i familiari di Valerio Bruschi, 70 anni, residente a Mezzana. I congiunti hanno presentato denuncia ai carabinieri, che adesso stanno cercando l'uomo.

"Mio padre - racconta il figlio Stefano, che abita con lui - nel pomeriggio di domenica è andato in ambulanza al pronto soccorso. Soffre di forti mal di schiena e spesso ha bisogno di infiltrazioni per poter sopportare il dolore. Non è la prima volta, così, che viene ricoverato al pronto soccorso. Purtroppo con sé non ha portato il telefonino. Così ieri mattina, verso la tarda mattinata, mia sorella si è recata al Santo Stefano, per vedere come era la situazione. Una volta arrivata lì, però, ha scoperto che mio padre era stato dimesso. A casa, però, non è mai arrivato".

E' forte la preoccupazione per i familiari di Valerio. "Da quando è morta mia madre dieci anni fa - racconta ancora il figlio - non si è più ripreso. E' comunque una persona autonoma, che usa l'autobus per spostarsi. Siamo davvero molto preoccupati".

Pubblichiamo la foto diffusa dalla famiglia. Chiunque lo avesse visto, dopo mezzogiorno di ieri, magari su un autobus o a giro in città, è pregato di chiamare i carabinieri al 112.