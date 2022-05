24.05.2022 h 16:13 commenti

Esce dal parcheggio e fa cadere giovane in bici: l'automobilista era ubriaco

L'incidente è successo tra Bagnolo e Oste. Intervenuta la polizia municipale che ha accertato per il conducente un tasso alcolemico di quattro volte superiore ai limiti di legge

Era ubriaco l'automobilista che, qualche giorno fa, uscendo da un parcheggio aveva urtato e fatto cadere un ciclista che stava sopraggiungendo. È successo in via Parugiano di Sotto nella zona industriale di Montemurlo, tra Bagnolo e Oste, alle 19,30. L'uomo, 54 anni residente a Quarrata, si era messo alla guida pur avendo esagerato con l'alcol e non si è accorto del sopraggiungere di una bicicletta condotta da un ragazzo di 24 anni di Montemurlo. Per fortuna, vista la velocità ridotta del mezzo, l'impatto non è stato violento e il ciclista ha riportato solo lesioni lievi, guaribili in pochi giorni. Sul posto è intervenuta per i rilievi la polizia municipale di Montemurlo che ha subito effettuato l'alcoltest all'automobilista, dal quale sono emersi risultati che hanno lasciato pochi dubbi. L'alcolemia era pari a quattro volte il limite consentito fissato a 0,5. Gli agenti della polizia municipale hanno subito inviato la notizia di reato alla Procura e la segnalazione alla Prefettura che stabilirà il periodo di sospensione della patente, che - visto il superamento di quattro volte del limite di alcol stabilito dalla norma - rischia di non essere inferiore ad un anno. Il periodo di sospensione potrà essere raddoppiato perché la persona in stato di ebbrezza ha provocato l'incidente.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus