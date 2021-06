18.06.2021 h 13:43 commenti

Esce dal carcere e minaccia di morte i genitori, scatta l'allontanamento

L'uomo, tossicodipendente già condannato per maltrattamenti in famiglia, è stato portato in una struttura ma è scappato per ben due volte per tornare a casa a tormentare i genitori. La Procura ha chiesto la misura cautelare dell'allontanamento

Era tornato a casa lo scorso 31 maggio dopo aver scontato una condanna per maltrattamenti in famiglia, ma dopo soli pochi giorni, anche a causa del suo stato di tossicodipendenza, ha ricominciato a tormentare i genitori minacciandoli di morte e distruggendo l'arredamento.

Lunedì scorso, di fronte all'ennesima sfuriata, i genitori hanno chiamato la polizia che ha proceduto con l'allontanamento dalla casa familiare del 39enne. L'uomo è stato affidato a una specifica struttura ma per ben due volte è riuscito a scappare e a tornare a casa da mamma e papà violando così la misura preventiva. Oggi, la coppia ha presentato querela e il giudice dovrà esprimersi in merito alla richiesta del sostituto procuratore Valentina Cosci di applicare la misura cautelare dell'allontanamento la cui eventuale violazione da parte dell'uomo determinerebbe azioni giudiziarie più "forti". A peggiorare il quadro a carico del 38enne c'è il suo netto rifiuto di farsi curare dalla tossicodipendenza che lo affligge da anni. E' probabile che l'ultimo episodio di violenza che ha fatto scattare l'intervento della polizia, sia stato causato o acuito da una crisi di astinenza.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus