Escavatore da 90mila euro rubato a Bologna e ritrovato nella zona del Pino grazie alla geolocalizzazione

Il ritrovamento è avvenuto ieri in via Mantova. Il mezzo era chiuso in un camion parcheggiato e con il cassone assicurato da due grossi lucchetti. Intervento della polizia

Un escavatore del valore di 90mila euro, rubato in un cantiere in provincia di Bologna, è stato ritrovato a Prato, nascosto in un camion con targa albanese parcheggiato in via Mantova, nella zona del Pino. Al ritrovamento, avvenuto nella mattina di ieri, martedì 19 luglio, a poche ore di distanza dal furto, si è arrivati grazie al sistema di geolocalizzazione montato sull'escavatore. E' stato il dirigente di una ditta di sicurezza specializzati in apparecchiature di geolocalizzazione a chiedere l'intervento della polizia. Il professionista ha detto agli agenti di aver ricevuto riscontro dalla ricerca effettuata e di essere arrivato in via Mantova, nei pressi di un camion parcheggiato, regolarmente chiuso e con le porte del cassone assicurate da due grossi lucchetti. In prima battuta i poliziotti hanno fatto una ricerca sulla targa del camion poi hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per scardinare i lucchetti. Una volta aperto il cassone, è stato effettivamente trovato l'escavatore, un Caterpillar del valore di 90mila euro. Subito rintracciato il proprietario del cantiere che è così potuto rientrare in possesso del mezzo. Il camion è invece stato sequestrato e sono in corso accertamenti per risalire alla proprietà e a chi ne aveva disponibilità.



