Esagitato prende a martellate un portone, deve intervenire la polizia

Momenti di tensione verso mezzogiorno di ieri nella zona di via Filzi per un 25enne trovato anche in possesso di un grosso coltello

Si sono vissuti momenti di tensione, verso mezzogiorno di ieri 13 aprile, nella zona di via Filzi per un esagitato che, urlando, si accaniva a martellate contro un portone. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti: i poliziotti hanno trovato il portone danneggiato e, seduto davanti, un uomo cinese di 25 anni, che aveva con sé ancora il martello. Addosso al giovane è stato trovato anche un coltello di 25 centimetri, nascosto sotto la giacca. Non è stato possibile chiarire i motivi del comportamento dell'uomo, che è stato denunciato per i reati di danneggiamento e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

