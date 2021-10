20.10.2021 h 08:43 commenti

Errori giudiziari e ingiusta detenzione al centro di un convegno della Camera penale di Prato

Tra i partecipanti anche Giuseppe Gulotta, l'artigiano di Certaldo che, accusato dell'omicidio di due carabinieri, ha passato 22 anni in carcere prima di essere riconosciuto innocente. Appuntamento il 22 ottobre al palazzo della Provincia

“Nessun innocente nelle patrie galere?”: è il titolo di un convegno organizzato dalla Camera penale di Prato per parlare di errori giudiziari e di ingiusta detenzione. L'appuntamento è venerdì 22 ottobre, alle 15.30, al palazzo della Provincia (via Ricasoli).

Relatori Alessandra Palma della giunta Unione camere penali italiane, Valentino Maimone, giornalista e tra i fondatori dell'associazione Errorigiudiziari.com, Pardo Cellini, avvocato del foro di Firenze e difensore di Giuseppe Gulotta, artigiano di Certaldo, tra i simboli degli errori giudiziari per i 22 anni passati in carcere prima di essere ritenuto estraneo all'omicidio di due carabinieri. E, alla platea, parlerà proprio Giuseppe Gulotta: sarà lui a raccontare l'esperienza di vittima di errore giudiziario. A moderare il dibattito l'avvocato Leonardo Pugi della Camera penale di Prato.

L'incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Camera penale di Prato.

