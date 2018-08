30.08.2018 h 14:15 commenti

Eroina nascosta nel reggiseno e ketamina in tasca, arrestato un pregiudicato e denunciata una ventiduenne

E' il risultato di due distinte operazioni condotte ieri dalla polizia a Maliseti e in centro storico. Denunciato anche un clandestino

La polizia di Prato ha arrestato un trentacinquenne cinese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato bloccato ieri notte, 29 agosto, dopo essere uscito da un'auto con a bordo dei connazionali in via Saccenti a Maliseti e aver tentato di allontanarsi velocemnte accelerando il passo. Residente a Napoli, con precedenti per gioco d'azzardo, in tasca aveva 10 grammi di ketamina, 3 pasticche di ecstasy di colore azzurro e arancione e 610 euro in contanti, provento dell'attività illecita. E' stato sequestrato tutto. La polizia ha identificato anche gli altri occupanti. Uno di loro, 39 anni, risultato clandestino è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano.

Sempre ieri, ma nel pomeriggio, le Volanti hanno denunciato a piede libero una ventiduenne pistoiese che aveva nascosto 6.30 grammi di eroina nel reggiseno. La giovane era in auto con un'amica e si aggirava in modo sospetto in zona Piazza Stazione. Gli agenti le hanno quindi fermate e sottoposte a controllo.