Eroina nascosta nel portachiavi, arrestato mentre cammina in centro

E' successo ieri notte. Ad attirare l'attenzione degli agenti, la fuga dell'uomo scattata non appena li ha incrociati

Ha gettato a terra un portachiavi contenente sei dosi di eroina nel tentativo di sfuggire alla polizia e di evitare l'arresto, ma è stato comunque raggiunto e portato in questura.

L'episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, 21 febbraio, in centro storico ma la questura non precisa in quale strada. Protagonista un trentacinquenne nigeriano, con precedenti di polizia e senza fissa dimora. Quando la volante lo ha incrociato mentre si muoveva a piedi per le strade del centro, ha iniziato a scappare ma è andato poco lontano. Oltre al recupero della droga, divisa in dosi, è stato trovato in possesso di due lamette da barba, un paio di forbici e trenta ritagli dello stesso cellophane usato per il confezionamento delle dosi, oltre che tre telefoni cellulari ed alcune banconote di medio taglio, probabile ricavo della vendita della sostanza stupefacente. E' stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice ha convalidato l’arresto e in attesa del processo ha rimesso in libertà il 35enne con la misura del divieto di dimora a Prato.



