01.04.2019 h 10:22

Eroina e marijuana nascosti in una valigia in cantina: in manette un pusher di 36 anni

L'uomo è stato fermato in strada dai carabinieri che poi hanno deciso di perquisire l'abitazione. I militari hanno anche scoperto e sequestrato capi di abbigliamento contraffatti messi in vendita in un negozio

E' stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Iolo, supportati da una squadra della Cio del 6° Battaglione Toscana, un nigeriano 36enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato sorpreso a Tavola con circa 20 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare, nel vano cantina sono stati sequestrati ulteriori 240 grammi di analoga sostanza e 6 grammi di eroina. Lo stupefacente era nascosto in una valigia. Sempre nel finesettimana, i carabinieri del Radiomobile durante il controllo di un esercizio commerciale gestito da un cinese hanno riscontrato la presenza di alcuni capi di abbigliamento di marche di pregio contraffatti, poiché privi delle etichette che ne avrebbero dovuto accertare l’autenticità. Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre il titolare del negozio è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Edizioni locali collegate: Prato

