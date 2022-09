26.09.2022 h 11:20 commenti

Erica Mazzetti esulta: "La Toscana rossa non esiste più, premiato il lavoro di questi anni"

L'esponente di Forza Italia, candidata del centrodestra nel collegio Prato-Pistoia-Mugello, ha staccato nettamente Tommaso Nannicini e ha confermato il posto a Montecitorio

"È un risultato storico, che premia il lavoro di questi cinque anni e una campagna di territorio, per il territorio, di ascolto e proposte, una campagna che ho vissuto dall'inizio alla fine, di persona, tra le persone". A dirlo è Erica Mazzetti, confermata deputata del centrodestra nel collegio di Prato-Pistoia-Mugello dopo aver vinto in maniera netta la sfida con il candidato del centrosinistra Tommaso Nannicini.

"La Toscana rossa non esiste più -aggiunge Mazzetti -, il centrodestra esprime buongoverno e rappresentanza. E noi abbiamo contribuito a rinsaldare il governo del centrodestra chiamato a rispondere con concretezza e senso di responsabilità alle urgenze del Paese, per il bene di tutti". La deputata di Forza Italia poi aggiunge: "Adesso al lavoro, come sempre, al servizio di Prato, di Pistoia, del Mugello, dell'Italia, a servizio di tutti, con umiltà, costanza, determinazione, coerenza".