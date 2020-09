02.09.2020 h 11:30 commenti

Erano ricercati per rapina e ricettazione: arrestati e portati in carcere

I carabinieri hanno eseguito nelle ultime ore due ordinanze di carcerazione nei confronti di un pluripregiudicato condannato a tre anni e di un 48enne che deve scontare una pena di nove mesi

Uno era ricercato per aver commesso cinque rapine, l'altro per reati di ricettazione e falso. Adesso entrambi si trovano in cella alla Dogaia dove sono stati portati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile che nelle ultime ore hanno rintracciato e arrestato i due uomini, sui quali pendevano ordini di carcerazione per espiazione di pena.

Il primo è un pluripregiudicato marocchino di 32 anni, condannato per aver commesso cinque rapine a Prato nei mesi di settembre e dicembre del 2018. Il giovane deve scontare tre anni di reclusione. Il secondo è invece un cinese 48enne, condannato a 9 mesi di reclusione per i reati di ricettazione e falso.