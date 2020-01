27.01.2020 h 16:07 commenti

Era sottoposto all'obbligo di firma ma continuava a spacciare eroina: arrestato

I carabinieri hanno bloccato un 25enne dopo un lungo inseguimento. Era stato già arrestato a settembre ma, nonostante la misura cautelare, continuava la sua attività

Il fatto di essere sottoposto all'obbligo di firma, non gli impediva di continuare a spacciare. Ma stamani, 27 gennaio, una pattuglia di carabinieri del Radiomobile lo ha nuovamente arrestato. Si tratta di un 25enne nigeriano sorpreso nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre si trovava in via Zarini.

Il giovane, come detto, è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine pratesi, visto che lo scorso settembre i carabinieri lo avevano già arrestato per fatti analoghi e che quindi era sottoposto all’obbligo di firma giornaliero presso la Caserma di via Picasso.

Ma questa misura cautelare non gli impediva di continuare a delinquere nello stesso ambito, visto che la perquisizione personale a suo carico ha permesso ai militari di trovarlo con dieci dosi di eroina destinate allo spaccio, delle quali ha invano tentato di disfarsi prima di essere arrestato.

Non si è trattato di un fermo semplice; quando il nigeriano ha capito che i carabinieri stavano per controllarlo, ha iniziato una fuga precipitosa ed è stato rincorso a piedi dai militari che, da via Del Castagno, sono riusciti a raggiungerlo solo dopo un lungo inseguimento.

L’arresto si aggiunge ad un’altra operazione condotta dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo che hanno arrestato venerdì scorso un altro 36enne pregiudicato nigeriano, sorpreso mentre spacciava eroina ad un 39enne italiano.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus