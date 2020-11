09.11.2020 h 14:46 commenti

Era evaso dopo un permesso premio: bloccato e arrestato dagli agenti della Stradale di Prato

La pattuglia era impegnata in un controllo sulla Sgc quando all'altezza di Lastra a Signa ha fermato l'auto con a bordo il ricercato. L'uomo ha dato un nome falso ma è stato riconosciuto grazie alle impronte digitali

A insospettire gli agenti della polizia stradale di Prato è stata la brusca frenata fatta dalla conducente dell'auto, quando ha visto i lampeggianti dell'auto di servizio. Un comportamento che è costato il carcere al passeggero della vettura, un albanese di 39 anni, visto che, come poi scoperto dai poliziotti, era evaso da luglio dopo non aver fatto rientro in carcere al termine di un permesso premio.

E' successo la notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre sulla Sgc all'altezza dell'uscita di Lastra a Signa. La pattuglia della Stradale di Prato era impegnata in un normale controllo quando ha notato il comportamento strano della conducente di una Lancia Ypsilon. Il mezzo è stato così fermato. Al volante c'era una donna, anche lei albanese, con diversi precedenti per droga, mentre il passeggero non aveva documenti e ha dato ai poliziotti un nome inventato.

Gli agenti, però, non si sono fidati e così lo hanno portato alla Scientifica: dalle impronte è saltato fuori che era una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, con molti precedenti per stupefacenti e per reati contro il patrimonio e la persona. Come se ciò non bastasse, era pure ricercato, visto che aveva da scontare altri 4 anni di detenzione, perché dal mese di luglio, uscito per un permesso premio aveva fatto perdere le sue tracce, dandosi alla latitanza.

L’uomo, denunciato per aver dato un nome falso durante il controllo e perché in macchina aveva circa 70 grammi di cocaina, è stato arrestato e condotto in carcere a Firenze, dove sconterà, oltre alla pena residua, anche quella conseguente alla condanna per il reato di evasione.