Era a Prato la centrale di smistamento delle monete da due euro false: lunedì via al processo

L'inchiesta dopo la scoperta di un furgone carico con oltre 56mila euro in spiccioli. I falsi erano realizzati in Cina e, secondo gli esperti dei carabinieri, erano praticamente perfetti con l'unica differenza di una conducibilità elettrica non conforme

nadia tarantino

Un carico di monete da due euro, tutte false. Una montagna di soldi – 28.299 pezzi per un valore di 56.598 euro – che, se non fosse stato per un controllo casuale dei carabinieri che a giugno del 2017 trovarono il tesoretto ad un cinese che poi fu arrestato e condannato, sarebbe finita sul mercato e difficilmente sarebbe stata scoperta considerata la riproduzione molto, molto precisa. Lunedì 7 marzo, a quasi cinque anni da quel sequestro, davanti al tribunale di Prato si apre il processo contro un cinese di 58 anni, latitante, ritenuto anello di congiunzione tra gli intermediari della contraffazione avvenuta in Cina e l'importazione in Italia. A lui i sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli sono arrivati dopo un'indagine lunga un anno e mezzo condotta dal Comando carabinieri antifalsificazione monetaria, uno speciale gruppo di investigatori di stanza a Roma che a livello nazionale ed europeo si occupa di contraffazione di monete e banconote. Secondo gli investigatori, il carico di monete sequestrato a Prato era destinato alla Sicilia e quasi certamente sarebbe passato inosservato tanto scrupolosa, attenta e quasi assolutamente fedele era stata la riproduzione. Gli esperti dell'Arma dissero che a Prato erano state messe le mani su un livello di contraffazione molto elevato: le monete avrebbero sicuramente tratto in inganno macchinette cambiasoldi e distributori automatici, strumenti considerati dai falsificatori il test più difficile da superare. Le analisi consentirono di verificare l'alto grado di 'purezza' del mix di metalli utilizzato per la riproduzione, un mix fino a quel momento mai visto. In particolare le monete risultavano realizzate con metalli con caratteristiche magnetiche prossime a quelle delle monete autentiche ma con una conducibilità elettrica non conforme. L'inchiesta della procura ha ripercorso a ritroso il viaggio delle monete arrivando a stabilire che la fabbrica del falso ha sede in Cina, che il cinese latitante per il quale si aprirà il processo lunedì era responsabile della gestione dei soldi, mentre il connazionale che ne fu trovato in possesso aveva solo il compito di trasportare il tesoretto contraffatto per la successiva distribuzione sul mercato tramite la spendita o la consegna ad altre persone.