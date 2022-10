24.10.2022 h 18:42 commenti

Epp continua i lavori di bonifica in provincia di Prato per i tetti in amianto

Riqualificato, grazie ad un finanziamento regionale, l'immobile in via De Chirico a Seano con dodici appartamenti. I prossimi interventi del piano sono in programma a Vernio e Montemurlo

La campagna di rimozione dell’amianto dai tetti degli edifici in edilizia residenziale pubblica gestiti da Epp in provincia di Prato è quasi completata. In queste settimane è stato portato a termine l’intervento a Seano in via De Chirico, dal costo di 122mila euro, nell’ambito di un finanziamento regionale di complessivi 320mila euro. Si tratta di un immobile con dodici alloggi, dove è stato rimosso il tetto in amianto e dove sono state eliminate le parti degradate sui terrazzi. Adesso, grazie ai lavori dell’Edilizia Pubblica Pratese, il tetto è con lamiera a copertura coibentata, i terrazzi sono ristrutturati ed è stata effettuata pure la tinteggiatura delle facciate, ulteriore segno della riqualificazione complessiva dell’immobile.

Epp con i fondi regionali a disposizione ha anche reso sicuro l’accesso al tetto in caso di necessità di interventi o di manutenzione.

“Quello della rimozione dell’amianto è un lavoro che viene da lontano – spiega la presidente di Epp, Marzia De Marzi -, e che ci consente di migliorare la qualità del vivere nelle abitazioni Erp da noi gestite. Abbiamo analizzato tutti i finanziamenti a disposizione per potere intervenire in ogni singola situazione che aveva bisogno di una specifica riqualificazione. Colgo l’occasione per sottolineare l’efficienza degli uffici di Epp, che hanno gestito con grande attenzione e lungimiranza le varie possibilità di intervento da potere mettere in campo”.

“Perseguiamo da sempre un concetto nell'affrontare la questione case popolari: ossia la dignità, e questo ci ha sempre guidati in ogni scelta e richiesta – sottolinea il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, che ha effettuato un sopralluogo a Seano assieme alla presidente Epp De Marzi, al vicesindaco Migaldi, e all’ingegnere dell’Epp, Bordina -. A dimostrarlo sono i fatti. Nel nostro territorio, infatti, le residenze comunali date a famiglie in difficoltà sono curate e mantenute in modo adeguato a standard di vita dignitosi. Fondamentale il gran lavoro dell'Epp. Insieme garantiamo luoghi belli, decorosi e sicuri, e stiamo anche progettando una comunità energetica in nome di risparmio ed ecologia”.

Ricordiamo che la campagna di rimozione dell’amianto dai tetti degli alloggi erp gestiti da Epp è iniziata nel 2015, con gli immobili di via di Turchia e via di Gabbiana a Prato, e con quello di via Bicchieraia a Montemurlo. “Adesso andiamo a rimuovere l’amianto, dove presente, in tutti i Comuni anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr – conclude De Marzi -. In particolare interverremo in via La Lama a Vernio e in via Togliatti a Montemurlo, dove l’amianto è incapsulato. Sono invece in corso i lavori di riqualificazione sui terrazzi e sui parapetti in cemento armato di via Carso a Prato, e si interverrà sulle nuove linee del gas per le cucine degli alloggi di via La Lama a Vernio”.



