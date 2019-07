23.07.2019 h 11:29 commenti

Entro la primavera del 2020 saranno cablate 70 mila abitazioni, la fibra ottica arriverà direttamente in casa

Connessioni più potenti e veloci daranno vita a nuovi servizi grazie ad un accordo fra Estracom, Open Fiber e il Comune di Prato. Sarà utilizzata una parte della rete esistente e i lavori di scavo saranno limitati

Entro la primavera del prossimo anno, 70mila abitazione pratesi saranno cablate con la tecnologia FTTH che permette l’arrivo della fibra ottica direttamente in casa. Un servizio reso possibile da un accordo pilota firmato fra Estra, attraverso Estracom, Open Fiber e il Comune di Prato.

L’intesa porta beneficio a tutte le parti: Estracom affitta per vent’anni la sua rete e cede a Open Fibra le 15mila abitazioni che fino ad oggi ha cablato, in cambio anche della possibilità di vendere servizi. Open Fibra utilizzerà la rete di Estracom e con un investimento di 20 milioni terminerà il cablaggio utilizzando anche la rete dell’illuminazione pubblica per evitare scavi invasivi per le vie della città. Infine, l’amministrazione, avrà cablato 50 punti, scelti fra piazze e giardini, per attivare il servizio di wifi e potenziare la rete di alcuni edifici pubblici.

“L’ampliamento delle infrastrutture digitali è fondamentale per dare sempre più servizi ai cittadini e per rendere le imprese del territorio competitive, con ricadute positive sullo sviluppo del distretto e sul lavoro – sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Si tratta di un investimento importante che porterà a interventi che riutilizzano le infrastrutture già esistenti così da ridurre al minimo l’impatto dei lavori”.

Nell’ambito dell’accordo, è prevista anche una collaborazione fra Estracom e Open Fibra per potenziare la sperimentazione del 5G.

“Da sempre – spiega Roberto Tognaccini, responsabile Network&Operations Area Centro di Open Fiber - dove possibile, riutilizziamo le i infrastrutture esistenti per ridurre al minimo l’impatto sul territorio. Ora completeremo più rapidamente il nostro piano di cablaggio mettendo a disposizione di cittadini, imprese e della pubblica amministrazione una rete all’avanguardia in grado di garantire la connessione più rapida ed efficiente in circolazione”.

Un lavoro che ha origini lontane: i primi lavori di cablaggio con la fibra ottica a Prato sono iniziati nel 2000 partendo proprio dalle aziende.

“L’accordo siglato – ha aggiunto Paolo Abati, presidente di Estracom – conferma

l’importanza degli investimenti fatti negli anni da Estracom nelle infrastrutture. Una visione

strategica che ha dato ai territori opportunità di crescita e l’occasione di usufruire di servizi

tecnologicamente avanzati.”

La fibra ottica FTTH, oltre alla velocità, permetterà anche una manutenzione meno onerosa e soprattutto di sviluppare importanti servizi, come ad esempio il telelavoro e tutto quello che è legato alla domotica.

“Grazie a questa autostrada digitale – ha spiegato Benedetta Squittieri assessore allo sviluppo economico - tutte le unità immobiliari potranno accedere a sevizi innovativi e anche le imprese potranno sviluppare e produrre servizi da mettere a disposizione di quello che viene definito l’internet delle cose. Oggi, quindi, la nostra città fa una scelta di innovazione che guarda al futuro”.

I lavori di cablaggio sono già iniziati in diverse parti della città e ora continueranno a ritmo serrato: “Fa parte del DNA di Estra lavorare in gruppo e soprattutto fare rete – ha sottolineato Francesco Macrì presidente di Estra – seduti a questo tavolo ci sono soggetti

fondamentali per il futuro del Paese: l’ente pubblico e le imprese che insieme decidono di

trovare sinergie per dare anche nuovo impulso alle economie locali e guardare la futuro.”



