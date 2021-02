08.02.2021 h 15:07 commenti

Entro la fine dell'anno partiranno dodici cantieri fra scuole, strade e consolidamento di ponti

Interventi programmati dalla Provincia per un totale di 7milioni, fra questi anche la nuova curva lungo la 325 a Usella. Pronte cinque opera da finanziare con le risorse del Recovery Fund

Nel 2021 la Provincia di Prato farà partire 12 cantieri divisi fra strade, scuole e ponti, ma è pronta alla cantierizzazione di altri 4 entro il 2023 se arriveranno le risorse del Recovery Fund.

“Nel prossimo triennio – ha spiegato il presidente Francesco Puggelli – abbiamo messo a bilancio 11milioni, 7 per quest’anno, ma sono già pronti altri cinque cantieri per un valore complessivo di 50milioni di euro che potrebbero essere finanziati con le risorse europee”.

Da qui alla fine dell’anno partiranno i lavori per la realizzazione della nuova curva a Usella, per la messa a norma antisismica del Dagomari, ma anche il consolidamento di tre ponti sulla 325 nel comune di Vaiano, e i cantieri per mettere in sicurezza tratti della Sp7 a Iolo, Sp3 a Acquerino e l’asfaltatura di un pezzo della Sp9. Prevista anche la procedura per il certificato prevenzioni incendi al Datini e al Rodari. “Con queste opere – ha sottolineato Puggelli – daremo una risposta ai cittadini, ma anche faremo da volano per le imprese locali, trasferendo le risorse direttamente sul territorio”. I finanziamenti sono in parte regionali, ma arrivano anche dal Miur e dal Ministero dei Trasporti.

Per quanto riguarda invece le opere candidabili ad essere realizzate con i finanziamenti del Recovery Fund, Pugelli indica il progetta del “ponte alla Nave” progetto ad ampio respiro che collega Sant’Angelo a Lecore con Comeana coinvolgendo i comuni interessati, la Provincia di Prato e l’area metropolitana fiorentina, ma anche la realizzazione della nuova ala del Copernico, il Marconcino e la nuova sede del Brunelleschi a Montemurlo. Opere che, tranne per il liceo artistico, sono già pronti i progetti e lo studio di fattibilità.

Ecco nel particolari gli interventi previsti per il 2021

Tra le opere stradali rientrano i consolidamenti strutturali dei ponti lungo la sp3 dell’Acquerino nel comune di Cantagallo e lungo la sp9 di Comeana, nel comune di Carmignano per oltre 400 mila euro totali. Interventi analoghi saranno effettuati nel comune di Vaiano, per il consolidamento di altri tre ponti sulla sr 325 per oltre mezzo milioni di euro di fondi regionali. Le sp3 e sp7 saranno invece oggetto di un intervento che riguarda l’implementazione e la sostituzione delle barriere di sicurezza per quasi 250mila euro (fondi ministeriali). Ancora la sp9 vedrà un’opera da 427mila euro di

rifacimento completo di tutto il manto stradale. Accanto a questo, l’intervento di rettifica del tracciato stradale (Curva di Usella) della sr325, nel Comune di Cantagallo, per circa un milione di euro di risorse provenienti dalla Regione. Per quanto riguarda, sulla sp3 dell'Acquerino saranno installate delle reti di protezione sul versante a monte grazie a circa mezzo milione di provenienza del Ministero delle Infrastrutture.

A fianco di quelli sulle strade, saranno avviati anche gli interventi sulle scuole. Un totale

di 3 milioni e 600mila euro interamente dedicati a opere per la sicurezza, dall’antincendio all’antisismica. In questa tranche rientrano i lavori di adeguamento sismico all’Istituto Dagomari per 3 milioni e 340mila euro di finanziamento Miur, gli interventi per l’antincendio al Datini di Prato per 103mila euro e al Rodari per altri 250mila euro (anche questi fondi Miur).

Inoltre, sempre nel 2021, la Provincia stanzierà circa 80mila euro per interventi all'impianto elettrico e idraulico al Rodari e alla palestra del Dagomari.



