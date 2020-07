20.07.2020 h 09:10 commenti

Entro il 15 agosto taglio e pulitura dei terreni, ordinanza del Comune di Vaiano

I proprietari obbligati alla manutenzione degli appezzamenti contro il rischio incendi. Sanzioni per chi non rispetterà la regola

Il Comune di Vaiano chiama al senso di responsabilità i proprietari di terreni nel centro abitato e nelle zone collinari e dà tempo fino al 15 agosto per provvedere al taglio dell’erba, alla pulitura e alla manutenzione dei terreni privati. L’amministrazione comunale ha appena pubblicato un’ordinanza che punta il dito sui terreni incolti, anche alla luce del rischio di incendi, e sulla mancanza di manutenzione ordinaria che porta come conseguenza alla modifica del sistema di drenaggio superficiale provocando problematiche di carattere igienico e alla rete di scolo e il conseguente rischio di allagamenti.

L’invito che fa il Comune con determinazione è quello di provvedere al più presto, comunque entro il 15 agosto, alla sistemazione delle aree private. Per chi non si mette in regola è prevista una sanzione amministrativa, resta comunque ferma anche l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da tutte le leggi e i regolamenti vigenti.

L’ordinanza è pubblicata in forma integrale sul sito del Comune di Vaiano.



