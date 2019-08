08.08.2019 h 12:28 commenti

Entro i primi mesi del 2020 partirà il cantiere per la messa in sicurezza di via Carmignanese

Un intervento di 800 mila euro sul tratto poggese della strada. Un percorso partecipativo con i residenti che prevede marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati, un semaforo a chiamata con telecamera e il posizionamento di tre autovelox

Il tratto poggese di via Carmignanese entro il 2020 verrà messo in sicurezza. Quattro attraversamenti pedonali rialzati, un semaforo pedonale a chiamata con telecamera, marciapiedi allargati e 200 metri di carreggiata protetti dai paletti parapedonali oltre all'instrallazione di alcuni autovelox, sono gli interventi previsti e concordati con i residenti.

"Un lavoro atteso da oltre 50 anni – ha spiegato il presidente della provincia Francesco Puggelli – che riguarda non solo un centinaio di famiglie residenti, ma anche i tantissimi automobilisti che ogni giorno percorrono questo tratto di strada".

Il progetto definitivo verrà depositato a settembre, poi partirà la gara d'appalto, il finanziamento completamente a carico della Provincia è di 800 mila euro e quindi rientra in una gara d'appalto europea.

Tra i lavori previsti anche la messa in sicurezza dell'ingresso e di uscita di via dell'Erte, una strada spesso utilizzata come scorciatoia e quindi molto trafficata. "Abbiamo deciso – ha spiegato il progettista Lorenzo Bardazzi - di risagomare l'immissione in entrambe le parti su via Carmignanese, chi scenderà da Carmignano dovrà necessariamente proseguire sulla provinciale e poi rientrare in via dell' Erte bassa, questo per evitare che si tagli una curva molto pericolosa".

Messa in sicurezza anche del tratto finale dove, dopo la fermata dell' autobus, è prevista anche la copertura del fosso che attualmente è scoperto e la realizzazione di un marciapiede. Sarà installato anche una telecamera sul semaforo pedonale con il duplice scopo di regolare la velocità delle macchine e controllare gli accessi nella zona.

Quando il cantiere verrà aperto l'impatto sul traffico dovrebbe essere limitato in quanto saranno utilizzate come strade alternative al senso unico di marcia via dell'Erte e via Santa Cristina in Pilli.

I lavori nello specifico

Il tratto di strada interessato va dalla rotonda di viale Aldo Moro all inizio del territorio del Comune di Carmignano. Nella parte bassa della strada, verrà riorganizzato lo spazio adibito a parcheggio e realizzato un marciapiede, quello esistente sarà allargato, mentre davanti al bar Giulia è previsto un attraversamento pedonale rialzato. Da qui fino a via di Poggiole sarà realizzato sulla sinistra, andando in direzione Carmignano, un percorso pedonale protetto, visto che non c'è lo spazio per il marciapiede.

In via dell'Erte nella parte bassa, verrà risagomato il tratto finale in modo da consentire l'immissione su via Carmignanese in sicurezza, qui sarà posizionato anche un autovelox. Stesso intervento anche nella parte alta della strada dove verrà rifatta anche la segnaletica stradale di fatto proibendo l'accesso per il traffico che arriva da Carmignano.

Proseguendo su via Carmignanese è prevista la chiusura del fosso e la realizzazione di una spalletta di sicurezza sulla parte sinistra della carreggiata, anche qui verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato e il marciapiede. Nel tratto finale della strada, abbellito anche un alberi, sarà posizionato un autovelox.







Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

