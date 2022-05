07.05.2022 h 19:00 commenti

Entra prima nella fontana del Pescatorello, poi in quella dei Delfini

L'uomo era in evidente stato di alterazione, forse a causa dell'abuso di alcol. Intervenuta la polizia municipale e i carabinieri dopo l'allarme dato dalle guardie di San Giorgio. Alla fine l'esagitato è stato portato in ospedale

Nel giro di poco più di un'ora gli agenti della polizia municipale in servizio in centro storico e i carabinieri sono dovuti intervenire due volte per una persona, un 40enne di nazionalità cinese, in evidente stato di alterazione probabilmente dovuta all'abuso di alcol, che era entrato prima nella fontana del Pescatorello in piazza Duomo e poi in quella dei Delfini in piazza San Francesco.

E' successo tra le 16.30 e le 17.20 di oggi, sabato 7 maggio. I primi ad accorgersi dell'uomo che stava facendo il bagno in piazza Duomo sono stati i volontari del gruppo San Giorgio dell'associazione Oltre, che hanno invitato la persona ad uscire dal monumento, senza esito. A quel punto, attraverso la centrale operativa è stata allertata la polizia municipale, anche perché, visto lo stato di alterazione dell'uomo, c'era il rischio che venisse danneggiato il monumento. Gli agenti sono arrivati con le pattuglie e, non senza fatica, dopo averlo identificato, sono riusciti a convincere l'uomo, che aveva una bottiglia in mano, a uscire dalla fontana.

Poco dopo, però, la stessa persona ha cercato di fare il bis spostandosi nella vicina piazza San Francesco. Nuovo intervento della Municipale e dei carabinieri che hanno deciso di far intervenire il 118 per trasportarlo al pronto soccorso per le cure del caso. Nessuno dei due monumenti avrebbe subito danni.