Ente americano di tutela dei minori scova foto hard messe in rete da un pratese, condannato

Otto mesi di reclusione ad un trentenne finito nei guai nell'estate del 2019 dopo la denuncia presentata dall'associazione non governativa impegnata a dare la caccia a illeciti a sfondo sessuale commessi in rete. A carico dell'uomo anche l'accusa di adescamento dei minori dopo la denuncia di una mamma presentata in Ingilterra all'Interpol

Foto di minori nudi, in pose osé o addirittura coinvolti in atti sessuali. Immagini molto forti, diffuse su Instagram attraverso uno 'screen name' appositamente creato che però non ha consentito al suo autore di rimanere anonimo e, anzi, lo ha portato dritto davanti ai giudici con l'accusa di distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico minorile. Un capo di imputazione che oggi, venerdì 18 marzo, è costato 8 mesi di reclusione all'imputato, un trentenne originario della Russia, residente a Prato. Otto le foto recuperate da un ente non governativo americano nato per dare la caccia ai reati a sfondo sessuale commessi in rete. Un lavoro che, nell'estate del 2019, ha acceso una luce sull'attività di quello screen name che, dopo alcune verifiche, è stato associato al trentenne. La segnalazione partita dall'America è arrivata prima a Roma e poi a Prato dove l'uomo abita. A suo carico anche l'accusa di adescamento di minorenni dalla quale però è stato assolto perché la denuncia presentata all'Interpol dalla mamma di una bambina inglese è arrivata sì a Prato ma non corredata dagli elementi di prova raccolti durante le indagini. La donna, insospettita dai frequenti scambi tra la figlia e un profilo Instagram italiano con il nome di un'agenzia immobiliare, si collegò e scoprì un gruppo di chat del quale facevano parte diversi minori e attraverso cui venivano mostrati video a chiaro sfondo sessuale dietro la richiesta di postarne di personali con lo stesso contenuto. La mancanza di quei video e di quelle chat nel fascicolo d'inchiesta, ha portato all'assoluzione.