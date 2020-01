17.01.2020 h 11:47 commenti

Enrico Romei nominato consigliere delegato del sindaco per lo sport

Il consigliere comunale della lista Sport, allenatore di rugby, affiancherà Biffoni nella gestione delle politiche sportive fino a che non tornerà al suo posto di assessore Vannucci

E.B.

Enrico Romei sarà nominato consigliere delegato del sindaco per lo sport. La decisione sarà formalizzata nelle prossime ore ed è conseguenza degli ultimi avvenimenti in giunta.Dopo l'autosospensione da assessore allo sport di Luca Vannucci per motivi di salute ( LEGGI) , la delega infatti, è tornata al sindaco che la terrà per se fino al suo ritorno. "E' un assessorato tosto. - afferma Biffoni - per cui ho bisogno di una mano e credo che Romei sia la persona più indicata". Trentaquattro anni, educatore sportivo e allenatore di rugby, unico eletto in Consiglio comunale della lista Sport a sostegno della candidatura di Matteo Biffoni, Romei è dunque chiamato a potenziare la sua presenza nel mondo che più gli è congeniale per affiancare il sindaco nel complesso compito di colmare il vuoto che l'assenza di Vannucci potrebbe determinare. La nomina di un consigliere delegato anziché di un nuovo assessore, oltre a valorizzare il ruolo di Romei, centra due obiettivi: è un segno di attenzione al mondo sportivo e allo stesso tempo permette di tenere aperta la strada del rientro di Vannucci quando le sue condizioni di salute lo renderanno possibile.