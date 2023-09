30.08.2023 h 14:38 commenti

Ennesimo sgombero forzato per l'immobile di via della Misericordia

Tre persone denunciate per invasione di edifici, un uomo è risultato irregolare sul territorio e una donna con il foglio di via. L'operazione è stata condotta dalla polizia

Le forze dell'ordine sono tornate nella villa di via della Misericordia, nuovamente occupata nonostante il blitz dello scorso giugno a cui è seguito, a luglio, un intervento da parte della Municipale per sgomberare nuovamente l'area.

Ieri mattina, 30 agosto, gli agenti delle Volanti, impegnati nei controlli degli edifici abbandonati, hanno trovato all'interno della casa tre persone: un uomo di nazionalità marocchina di 36 anni, irregolare sul territorio che ora è a disposizione dell'ufficio Immigrazione, una connazionale di 35 anni e un'altra italiana di 41 anni in possesso del foglio di via che le proibisce di rientrare in città.

Tutti e tre sono stati denunciati per invasione di edifici.