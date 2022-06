21.06.2022 h 12:40 commenti

Ennesimo raid sulle auto a Chiesanuova, residenti esasperati: "Ogni giorno è così"

Da una settimana non passa notte senza furti e danneggiamenti ai mezzi lasciati in sosta nella zona di via Wangen. Ovattoni e Belgiorno: "Servono più controlli nelle periferie"

Da almeno una settimana il primo pensiero di chi abita nella zona di via Wangen a Chiesanuova è quello di correre in strada e vedere se l'auto è ancora intatta. Perché non passa notte senza che le vetture lasciate in sosta finiscano nel mirino dei ladri.

L'ultimo raid della serie è avvenuto stanotte 21 giugno, come racconta Fabio Bencini, uno dei residenti: "Stavolta è toccato anche a noi - dice -. Oltre alla mia, altre due vetture hanno avuto i vetri infranti. Purtroppo siamo in buona compagnia, visto che ogni mattina si contano almeno 3 o 4 mezzi presi di mira. In gran parte auto, ma anche un furgone e un camion sono finiti nel mucchio".



I ladri spaccano il finestrino, poi rovistano all'interno cercando qualsiasi oggetto di valore, dagli spiccioli agli occhiali, ma anche componenti come le vaschette e le cuffie del cambio. "E' una situazione insostenibile - prosegue Bencini -. Un mio conoscente nel giro di pochi giorni ha trovato danneggiate entrambe le auto. La polizia è venuta a raccogliere le denunce, ma qui servono più controlli e soprattutto le telecamere".

Il grido d'allarme dei residenti è stato raccolto anche dalla consigliera comunale di opposizione Patrizia Ovattoni: "L'ennesimo raid alle auto parcheggiate nel piazzale Wangen - dice - evidenzia, per l'ennesima volta, quanto Prato, specialmente nelle periferie, sia sotto scacco della criminalità. I residenti della zona, stanchi dei continui furti, specialmente a danno di garage, avevamo esposto le gravi problematiche di sicurezza al Comune ma nessuno è intervenuto".

"Pochi giorni fa - prosegue Ovattoni - ho depositato un'interrogazione per l'istituzione a Prato di un nucleo speciale della Municipale per dare una risposta significativa a tutto questo degrado".

Sulla vicenda interviene anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno: "Ennesimo fatto di vandalismo che colpisce le periferie - dice -. Purtroppo la notte i controlli non sono sufficienti e per lo più sono concentrati in centro. Bisogna cambiare decisamente rotta".