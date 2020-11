23.11.2020 h 19:02 commenti

Ennesimo incidente al sottopasso di Paperino: camion abbatte la sbarra

Il conducente del mezzo non ha calcolato bene l'altezza. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa

Ancora una volta il sottopasso di via Fosso del Masi a Paperino si è rivelato una trappola per un conducente di un camion che non ha valutato bene l'altezza. Come era già successo pochi giorni fa, anche oggi pomeriggio 23 novembre, l'infrastruttura, che passa sotto l'asse delle Industrie, è stata chiusa dalla polizia municipale per consentire ai vigili del fuoco di intervenire. Sarà poi necessario un sopralluogo dei tecnici per verificare le condizioni del sottopasso. Il camion, intorno alle 17.30, avrebbe urtato la sbarra messa proprio per indicare l'altezza e l'avrebbe abbattuta. Non è chiaro se è andato anche a incastrarsi sotto il ponte.

Come si ricorderà il sottopasso è stato chiuso a lungo per effettuare una serie di lavori di consolidamento strutturale dopo che una serie di incidenti di questo tipo avevano danneggiato una delle travi portanti. L'intervento si era protratto per mesi creando non pochi problemi ai residenti della frazione, che era di fatto spaccata in due. La speranza, adesso, è che quest'ultimo incidente non abbia provocato nuovi danni gravi alla struttura del sottopasso.