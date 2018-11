29.11.2018 h 14:15 commenti

Ennesimo colpo alla tabaccheria Bellini: i ladri spaccano la vetrina ma poi devono abbandonare la refurtiva

Il furto messo a segno nella notte da due banditi che hanno lasciato in strada i Gratta e Vinci rubati dopo l'arrivo della polizia. Si tratta dell'ottava volta che il negozio di via Montalese viene preso di mira

La tabaccheria Bellini di via Montalese a Maliseti è finita nuovamente nel mirino dei ladri. Si tratta dell'ottava volta negli ultimi anni, un vero e proprio record negativo. Il colpo è stato messo a segno nella notte di oggi, 29 novembre, da due banditi che erano con il volto incappucciato. Verso le 3.15 hanno sfondato con una mazza la vetrata della tabaccheria e sono poi entrati arraffando Gratta e Vinci per quasi 2.800 euro e scappando in bici. L'allarme è scattato e i proprietari, che stanno al piano di sopra, si sono subito svegliati. Nel giro di poco, poi è arrivata la polizia, intervenuta con più pattuglie delle Volanti. I ladri, così, sono fuggiti abbandonando in strada tutta la refurtiva, che è stata recuperata in via Lungo la Bardena. Ingenti i danni materiali: con la vetrina mandata in frantumi per l'ennesima volta. "Ormai- spiega Paolo Bellini titolare della tabaccheria- ogni sera viviamo con la paura che i ladri tornino a farci visita, Il vetro che avevamo montato era molto spesso, ora stiamo pensando anche di blindare la saracinesca. così non si può più andare avanti".