Appello degli artigiani al Governo: "Se non ci date risorse, almeno non toglieteci quelle che abbiamo"

A chiederlo, a quasi un mese dall'alluvione del 2 novembre, i presidenti di Confartigianato Imprese Prato Luca Giusti, di Pistoia Alessandro Corrieri e di Cna Toscana Centro Claudio Bardazzi

I presidenti di Confartigianato Imprese Prato Luca Giusti, di Pistoia Alessandro Corrieri e di Cna Toscana Centro Claudio Bardazzi lanciano un appello, ad una sola voce, al Governo e alle istituzioni per chiedere almeno quel minimo assolutamente indispensabile per riuscire a far ripartire la macchina produttiva del territorio. "A quasi un mese dall'evento che ha stravolto il nostro territorio e il suo tessuto imprenditoriale - le parole dei tre presidenti - non ci sono ancora segnali relativi a ristori o contributi volti a far ripartire il sistema produttivo. Per questo motivo chiediamo a gran voce: se in questo momento non siete in grado di darci risorse, almeno non toglieteci quelle che abbiamo. Non fate come l’acqua che ci ha tolto merci e macchinari: se ci togliete le poche risorse rimaste non avremo nessuna possibilità di poterci riprendere”.

Le associazioni di categoria in rappresentanza di migliaia di imprese alluvinate tornano a chiedere la sospensione dei pagamenti e l'esenzione dai tributi locali che quando saranno riattivati non devono applicare, come previsto dalla legge nè interessi nè sanzioni e possono essere saldati fino a 18 rate mensili a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione

Ecco le richieste

Sospensione di versamenti e adempimenti tributari, previdenziali e Inail delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che abbiano residenza o sede legale/operativa nei Comuni interessati dall’alluvione o sono assistiti da professionisti e associazioni di categoria operanti nei Comuni colpiti dall’alluvione

Esclusione, per l’esercizio 2023 per tutti i soggetti con Partita Iva aventi sede nei Comuni interessati dall’alluvione, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Sospensione del pagamento delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d’imposta

Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, delle attività degli agenti della riscossione, dei termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività degli uffici finanziari, anche locali e regionali, nonché dei termini di impugnazione relativi

Sospensione del pagamento della prima e seconda rata (31.10.23 e 30.11.23) relative all’adesione alla definizione agevolata, conosciuta come “rottamazione delle cartelle quater”. Siamo a conoscenza di casi, in cui anche la rata del 31.10 con la tolleranza del pagamento nei 5 giorni successivi, non è stata pagata in quanto alcune banche erano chiuse e/o irraggiungibili causa alluvione

Sospensione dei pagamenti relativi alle rateazioni in corso concesse dall’Agenzia Entrate Riscossione, nonché quelle rateazioni concesse dell’Agenzia Entrate e relative ad adesioni verso avvisi di accertamento o avvisi bonari; sospensione di tutte le rateazioni previste dalla cosiddetta “tregua fiscale”

Sospensione del pagamento di tutte le tipologie dei tributi locali ivi compresi gli oneri di urbanizzazione

Esenzione di tutti i tributi locali che generalmente gravano sugli immobili, per tutti i fabbricati dichiarati inagibili, fino alla loro completa ricostruzione o ripristino dell'agibilità.