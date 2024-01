10.01.2024 h 12:45 commenti

Ennesima truffa ai danni degli anziani, 81enne derubata da un finto tecnico comunale

L'uomo ha chiesto all'anziana di entrare in casa per effettuare la rilevazione della planimetria e con una scusa è riuscito a impossessarsi dei gioielli riposti in una scatola. La questura: "Prestare la massima attenzione e diffidare sempre"

“Devo misurare la casa con questo strumento che però si danneggia se ci sono oggetti in metallo prezioso, perciò se ha gioielli da qualche parte dovrebbe farmi la cortesia di tirarli fuori in modo che io possa fare il mio lavoro”. Inutile dire come è andata. Ennesima truffa ai danni di anziani. Stavolta, a finire nel mirino, è stata una donna di 81 anni, residente in via Ada Negri, che intorno alle 11 di ieri, martedì 9 gennaio, ha ricevuto la visita di un uomo che si è spacciato per un tecnico del Comune e ha detto che erano in corso controlli nelle abitazioni. L'anziana non si è insospettita e lo ha fatto entrare. E' stato a questo punto che lo sconosciuto le ha detto che il suo strumento digitale si sarebbe guastato se lo avesse messo in funzione per rilevare la planimetria dell'appartamento senza assicurarsi dell'assenza di metalli preziosi. Ecco che l'81enne ha tirato fuori una scatola con i gioielli e solo quando il finto tecnico comunale se n'è andato, si è accorta di essere stata truffa e derubata. Il fatto è stato denunciato alla polizia che, una volta di più, raccomanda particolare attenzione e di contattare il 112, numero unico di emergenza, per le segnalazioni utili a prevenire o impedire tali situazioni.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus