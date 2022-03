16.03.2022 h 08:41 commenti

Ennesima evasione dagli arresti domiciliari, stavolta il ladro finisce in carcere

Manette ad un quarantacinquenne che stava scontando una condanna per furto nella sua abitazione. Ieri, come già altre volte, i carabinieri lo hanno sorpreso fuori nonostante il suo regime detentivo prevedesse permessi quotidiani e a orari prestabiliti per uscire

Un cinese di 45 anni, residente a Prato, è stato arrestato dai carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo, che stava scontando nella sua abitazione una condanna per furto, è stato fermato nella giornata di ieri, martedì 15 marzo. Si tratta dell'ennesima violazione dei domiciliari: già altre volte, infatti, il quarantacinquenne era stato sorpreso fuori dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto ad un regime di arresti domiciliari comprensivo di permessi quotidiani, ad ore prestabilite, per uscire. L'ultima evasione gli è costata il carcere: il cinese è stato trasferito alla Dogaia.

Quello delle evasioni dagli arresti domiciliari è uno dei reati che più impegna le forze dell'ordine soprattutto perché è molto frequente, da parte del tribunale, il ricorso a questo tipo di misura cautelare.



