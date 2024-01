22.01.2024 h 14:46 commenti

Ennesima aggressione contro autista di At. Il sindacato "Servono autobus con paratie totali"

E' successo sulla linea Uno+ direzione stazione centrale. Per il guidatore sette giorni di prognosi. Un giovane, conosciuto alle forze dell'ordine, gli ha tirato un pugno e ha seminato il panico sul mezzo. Nel parapiglia una passeggera è stata colpita con il monopattino

Ennesimo episodio di violenza su un autobus di At. Giovedì 18 gennaio un autista è stato aggredito da un ragazzo che è salito, all'altezza di viale della Repubblica, sulla linea Uno+ direzione stazione centrale.

Secondo quanto ricostruito era insieme a un'altra ragazza ed entrambi sono conosciuti dalle forze dell'ordine. Verso le 16,30, appena salito sull' autobus il ragazzo ha subito inveito contro l'autista accusandolo di aver chiuso troppo presto le porte. Oltre a urlare ha cominciato anche a tirare pugni alla porta anteriore bloccandola, a quel punto l'autista ha cercato di aprirla, ma durante l'operazione è stato colpito con un pugno. Riuscito a rientrare al posto di guida ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine, nel frattempo sull'autobus si era diffuso il panico. Una donna è stata anche colpita con il monopattino mentre il giovane ha iniziato a prendere a pugni anche lo specchietto ferendosi a una mano. Sono intrevenuti i carabinieri mentre per il dipendente di At la prognosi del pronto soccorso è di sette giorni.

"Purtroppo - è la denuncia di Paolo Torracchi Fit Cisl - gli episodi di violenza fisica e verbale contro gli autisti sono in aumento, soprattutto dopo la fase del T2. Praticamente succedono ogni giorno a partire dalle prime corse. Siamo il front office e così diventiamo le persone su cui sfogare la rabbia, non solo per i disservizi. Abbiamo chiesto ad At, che lo sta facendo, di attrezzare gli autobus con paratie totali, a breve partiranno anche le telecamere a bordo collegate con le forze dell'ordine."

Il sindacato chiede anche a carabinieri, polizia e ora anche ai militari in arrivo in città, di intensificare i controlli nelle zone calde in modo da evitare che si ripetano episodi come quello di giovedì scorso

