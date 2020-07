06.07.2020 h 15:45 commenti

Emporio, raccolti 85 quintali di generi alimentari per le famiglie più bisognose

La raccolta sabato scorso in sei supermercati della città. "Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato", il commento del direttore dell'Emporio della solidarietà

Olio, caffè e biscotti principalmente ma anche altri generi a lunga conservazione negli 85 quintali di alimenti raccolti nel fine settimana per l'Emporio della solidarietà attraverso cinque supermercati Conad e la Coop di Parco Prato. Quando si tratta di dimostrare generosità Prato risponde sempre. “Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa importantissima iniziativa – le parole di Claudio Baldini, coordinatore dell'Emporio – sempre più persone bussano alle nostre porte, il momento non è facile e il risultato raggiunto con l'ultima raccolta ci soddisfa”. Più di 800 le confezioni donate da chi ha messo nel carrello un pezzo in più in segno di solidarietà per le famiglie più bisognose. “E' grazie ai cittadini, ai supermercati, alle associazioni che hanno trasportato i prodotti presso i nostri magazzini e ai volontari che hanno lavorato senza sosta se la raccolta ha avuto questo successo”, ancora Baldini.

Settanta i volontari provenienti dalle parrocchie e dalle associazioni che hanno preso parte alla raccolta alimentare invitando i clienti dei supermercati ad essere altruisti. Gli alimenti sono stati inscatolati e poi trasportati dai mezzi messi a disposizione da Misericordia, Pubblica assistenza, Vab, Centro di scienze naturali, Associazione carabinieri in congedo e Associazione nazionale autieri d'Italia.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus